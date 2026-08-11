Torna il motore. Quello che per un mese è stato al centro del mercato. United, Chelsea, Atletico Madrid e Arabia hanno chiesto informazioni. In pochi, però, sono arrivati davvero al dunque. L'unico affondo concreto è stato quello di Simeone. 43 milioni sul tavolo. La Roma ha detto no. Ora Manu Koné torna a Trigoria. Dopo il lungo Mondiale e qualche giorno di vacanza, anche con una visita alla sua ex squadra. Oggi sarà di nuovo in campo. Gasp lo aspetta a braccia aperte. Prima il lavoro personalizzato. Deve recuperare la condizione e mettersi in pari con i compagni. Poi, però, si riprenderà quello che era suo: le chiavi del centrocampo.

Perché è proprio lì che la Roma ha mostrato le maggiori difficoltà in questo precampionato. Cardiff e Brighton hanno lasciato qualche crepa. Manca equilibrio. Manca qualità. E, soprattutto, è mancato Koné. Il francese può essere la soluzione. Il motore che torna ad accendersi. Quello che Gasp aspettava per dare ritmo e intensità alla sua squadra. E dopo un'estate passata in bilico, la permanenza a Roma non è più un'utopia. Anzi. Koné non ha mai spinto per andare via. Ha sempre ribadito di stare bene nella Capitale. E di voler continuare la sua storia in giallorosso. Ora torna a correre. La Fiorentina è sempre più vicina. E Gasp ritrova il suo motore. Manu è tornato.