Endrick rimarrà a Madrid. Almeno, questa è la volontà del club spagnolo. I blancos hanno deciso di tenere il talento brasiliano: nessuna vendita o prestito. Il brasiliano ha convinto Mourinho e ora potrà dire la sua. Ma tutto è variabile. Perché i prossimi mesi potranno già essere decisivi per il suo futuro. Come riporta The Athletic, il suo futuro potrà tornare ad essere in bilico in base al minutaggio: se Endrick non troverà spazio, si potrebbe valutare una nuova soluzione in prestito. Uno schema già usato nella passata stagione, quando l'attaccante prese la via di Lione. La Roma, dopo i continui contatti, è rimasta gelata dalla chiusura del Real Madrid. Ci potrebbe essere un affondo a gennaio, ma la strada sembra ormai tracciata. Anche se Endrick non ha ancora dato il suo benestare a rimanere: il brasiliano potrebbe ancora chiedere la cessione se si dovesse sentire una seconda scelta.