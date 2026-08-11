Mourinho e la Roma, una storia che non avrà mai fine. La mente è ancora ferma a quel luglio del 2021, quando i telefoni di Roma e non solo sono stati monopolizzati dall'annuncio del club giallorosso: “Mourinho è il nuovo allenatore”. Da lì è partita una favola bellissima, con capitoli storici e un finale rivedibile. Ma la sostanza non è mai cambiata: Mou ha amato Roma e i tifosi hanno amato lui. Non cambierà mai nulla. E oggi, nella docuserie The Special One uscita su Netflix, il portoghese è tornato proprio lì. A quei giorni. A quella squadra. A quei tifosi. E lo ha fatto con parole che raccontano meglio di qualsiasi altra cosa il suo rapporto con la città. “Quello che ho fatto al Porto a inizio carriera l’ho rifatto alla Roma tre anni fa. Sapevo che lì non avrei mai potuto vincere la Champions, ma mi sono sentito amato profondamente e la vittoria della Conference è stato un piccolo miracolo. Piccolo, certo, perché i grandi li fa solo Gesù Cristo. Nel mio lavoro gli obiettivi sono legati al potenziale e quegli obiettivi io li raggiungo. La mia carriera mi ha regalato il diritto alla felicità e a Roma sono stato felice”.