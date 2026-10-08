L'Under 21 ha conquistato tutti e il merito principale va al ct Silvio Baldini. Il tecnico, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha portato come esempio di questa crescita Niccolò Pisilli, protagonista di un percorso che lo ha portato dalla Roma alla Nazionale: "Penso a Pisilli all'inizio dell'anno scorso, quando non giocava nella Roma. Poi è stato impiegato ed è arrivato in Nazionale maggiore. Se non giocano, questi ragazzi non progrediscono. Il talento non va imprigionato nella tattica". Baldini ha poi sottolineato la qualità della sua Under 21, spiegando di considerare pronti per il salto in Nazionale maggiore diversi giocatori del gruppo: "Undici o 12 per me sono prontissimi per la Nazionale maggiore, basta scegliere. Io non scelgo, per me sono come dei figli".