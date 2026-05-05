Arriva Gasp. La Juve è a un punto, Viola travolta Roma quinta: la Champions è là

Se la corsa Champions si giocasse in Borsa, la Roma sarebbe in pieno mercato toro, una fase di rialzo prepotente. A differenza delle altre concorrenti per il quarto posto (e per il terzo...), la squadra giallorossa è in condizioni eccellenti, schianta in poco più di un quarto d'ora la Fiorentina reduce da sette risultati utili di fila. Soprattutto, scrive Alex Frosio su La Gazzetta dello Sport, la Roma dà la netta impressione di applicare i concetti gasperiniani, ed è questo il divario più netto con il Milan svuotato di principi di gioco e con la Juve che non riesce sempre a concretizzare le idee e le ambizioni di Spalletti. I giallorossi accorciano a -3 dal Diavolo e a -1 dalla Signora e ne hanno ancora per proseguire l'assalto. Che Malen non segni è un puro dettaglio: colpisce due volte in assolo la traversa. Che lo facciano due difensori centrali, un esterno e uno dei due mediani - cioè Mancini, Hermoso, Wesley, Pisilli - non lo è affatto, perché è la plateale dimostrazione della partecipazione collettiva. L'avesse avuto dall'inizio del campionato, Gasp, altro che corsa alla Champions...Il breve possesso di fine primo tempo della Viola produce un tiro di Fagioli deviato da Mancini, un buon cross di Harrison che Wesley difende bene su Brescianini e un altro cross dello stesso Brescianini fuori misura. Il nulla, praticamente.