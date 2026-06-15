Praticamente Roma a vita. Perché quando verranno formalizzati i due rinnovi di Gianluca Mancini e Bryan Cristante fino al 2030 allora si potrà davvero dire che andrà a finire così. Del resto, la famosa banda del sesto posto (di cui faceva parte anche Lorenzo Pellegrini) si è già presa una dolce rivincita contribuendo al ritorno della qualificazione in Champions League dopo ben sette anni di assenza. Adesso il prossimo passo è quello di lasciare il segno davvero, magari anche con qualcosa di più bello. Anche se poi Mancini e Cristante il segno a Roma lo hanno già lasciato, non fosse altro perché sono stati tra i due attori principali della cavalcata che nel 2022 ha portato la Roma ad alzare la Conference League. adesso, con questi rinnovi entrambi diventeranno due pezzi di storia giallorossa. Se già non lo sono, considerando che Cristante è sbarcato nella Capitale nel 2019 e Mancini poco dopo. Tony D'Amico in questi giorni - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - ha ripreso il filo che si era interrotto con la precedente direzione sportiva, quella legata a frederic Massara. Perché i loro rinnovi sembravano cosa fatta già a Pasqua scorsa. e la Roma è stata costretta anche a ritoccare alcuni aspetti. Con Mancini, ad esempio, l'offerta è stata migliorata, considerando l'ottimo finale di stagione e le lusinghe dell'Inter. Il difensore giallorosso andrà a guadagnare circa 3,5 milioni più bonus, che potranno portarlo a raggiungere anche i 4 milioni. Simile anche l'accordo di Cristante, che partirà da una soglia poco più bassa di quella di Mancini, ma anche lui avrà dei bonus. Evidente, poi, come su questi due rinnovi abbia pesato il parere di Gasperini, che ha chiesto ai Friedkin di fare di tutto per non perderli.