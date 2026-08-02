Koulierakis è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il centrale greco oggi sarà in Galles, pronto fin da subito per Gian Piero Gasperini. Operazione da 16 milioni più 1,5 di bonus, per lui un contratto fino al 2031. Il Wolfsburg lo ha salutato con un post sui social: "Trattatelo bene. Vi darà tutto. Konstantinos Koulierakis passa alla Roma. Grazie per il tuo impegno in bianco verde e in bocca al lupo per la tua nuova sfida, Koulie". Il centrale completerà il pacchetto arretrato già composto da Mancini, Hermoso, Ndicka, Ziolkowski e Ghilardi, Ora il tecnico aspetta altri rinforzi, soprattutto in attacco.