La Roma continua a monitorare Alessio Cacciamani. L'esterno classe 2007 piace ai giallorossi che lo vorrebbero per rinforzare la fascia sinistra rimasta orfana di Angeliño (Deportivo la Coruña). Anche Salah-Eddine è pronto a salutare e da quella parte ad oggi c'è il solo Wesley. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera c'è ancora distanza tra Roma e Torino: i granata chiedono quindici milioni di euro mentre D'Amico ne ha proposti sette. Altri contatti ci saranno nelle prossime ore, nel frattempo il ds continua a lavorare per Read per trovare l'intesa economica col Feyenoord.