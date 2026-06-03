Kerim Alajbegovic è da tempo nel mirino di Trigoria e anche nei giorni scorsi il giovane attaccante bosniaco ha fatto sapere a chi di dovere come la sua preferenza sia proprio la Roma. Semin, il padre di Alajbegovic, è stato già a Roma spesso ed è stato anche immortalato a cena con Miralem Pianic, che sta gestendo proprio questa operazione. Il figlio, Kerim, invece da poco è tornato alla base, intesa come Bayer Leverkusen, che l’ha riscattato dal Salisburgo per 8 milioni di euro e oggi lo valuta almeno 20 milioni, anche 25. I tedeschi hanno già deciso di venderlo, con l’obiettivo di piazzare subito una plusvalenza secca. Nei recenti viaggi italiani Pjanic ha preso contatto con alcuni club, non solo con la Roma. Al giocatore - sottolinea Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - sono interessati infatti anche Napoli, Fiorentina e Atalanta. Ma Alajbegovic in questo momento ha messo in cima ai suoi desideri proprio la Roma, perché sa che Gasperini pratica un calcio offensivo e perché - insieme al Napoli - è l’unica squadra che giocherà la Champions.

Scegli tu cosa leggere: metti Forzaroma tra le tue fonti Google

Solo che Gasperini qualche dubbio ce l’ha, nel senso che Alajbegovic compirà 19 anni il prossimo 21 settembre. Insomma, è molto giovane e con un'esperienza internazionale ancora limitata. Ecco, se c'è una perplessità è questa, nel senso che nella stagione della Champions Gasp vorrebbe qualcosa di più sicuro, di più certo. Nel frattempo, però, sul giocatore si stanno muovendo anche i club inglesi. A sinistra, però, il mirino è anche su Crysencio Summerville, l’attaccante olandese del West Ham. Solo che Summerville è stato convocato anche per il Mondiale ed è facile che il West Ham aspetti proprio la rassegna iridata per cederlo, sperando di massimizzare il profitto. A Trigoria poi seguono anche il greco Tzolis del Bruges e lo slovacco Sauer del Feyenoord, trattato a lungo anche a gennaio scorso.