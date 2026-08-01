Le parti si verranno incontro: pronto un biennale con opzione a 2,5 milioni di euro a stagione

Redazione
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Cristante su Pellegrini: "Lo aspettiamo a braccia aperte, spero torni il prima possibile"

Lorenzo Pellegrini è ancora in attesa del rinnovo, ma nei prossimi giorni può finalmente arrivare la fumata bianca. Il numero sette non è volato a Cardiff con i compagni di squadra, si sta allenando a Roma con un preparatore fisico personale ed ha quasi recuperato completamente dall'infortunio rimediato nel finale di stagione. Manca l'ok di Friedkin per il prolungamento. La proprietà - secondo quanto riportato da Il Messaggero - inizialmente aveva proposto un solo anno di contratto, quindi la scadenza sarebbe stata fissata a giugno 2027. Una formula che non convinceva del tutto il giocatore che ne aveva chiesti tre. Le parti si verranno incontro: pronto un biennale con opzione a 2,5 milioni di euro a stagione. Pellegrini ha accettato un taglio netto dell'ingaggio ed è pronto per mettersi a disposizione dei giallorossi. Gasperini lo aspetta.

pellegrini AS Roma v Bologna FC 1909 - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second Leg

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