E anche il 31 luglio se n'è andato via senza che la Roma abbia piazzato quella cessione prevista per sistemare i conti con l'Uefa

(dopo la proroga della scadenza del financial fair play), scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Probabile che sia stata una scelta da parte dei Friedkin (su richiesta di Gasperini), per cercare di mantenere il più alta possibile la competitività della squadra. E così sono arrivati i no all'inter per Mancini e Ndicka, alla Juventus per Svilar (42 milioni) ed al Porto per Pisilli (22). Ma anche le mancate partenza di Koné (offerta dell'Atletico Madrid, ma piace al Manchester United) e Soulé. A novembre si saprà la sanzione di Nyon. La Roma si aspetta una multa di 10-12 milioni e la limitazione della rosa per le coppe 2027-28 (da 25 a 22 giocatori). Difficile la restrizione della stessa (e cioè il divieto di schierare i nuovi acquisti), improbabile l'esclusione.