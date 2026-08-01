Franco Mastantuono è finito nel mirino della Roma. L'argentino - fuori rosa del Real Madrid - è in uscita ed è alla ricerca di una squadra. I Blancos - secondo quanto riportato da Fabrizio Romano - hanno fissato le condizioni: cessione in prestito secco o a titolo definitivo con un diritto di recompra (operazione alla Nico Paz) per mantenere il controllo sul calciatore. Una formula che però non convince i giallorossi che per il momento sono più defilati rispetto alla Fiorentina. I giallorossi vorrebbero prenderlo in prestito ma almeno con un diritto di riscatto. Il preferito del Real Madrid rimane Endrick, ma prima serve l'uscita di Soulé.