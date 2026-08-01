Dalla scaletta dell'aereo, non èsceso. No, perché Tony D'Amico ha preferito restare a Roma. Il campionato inizia tra poco più di tre settimane e Gasp aspetta almeno 4 rinforzi: due esterni alti e altrettanti bassi, al netto della partenza di Ko-né che obbligherebbe la Roma a sostituire il francese con un elemento di pari valore. Il ds abruzzese gioca su più tavoli, alcuni scoperti altri meno. Dopo aver definito ieri le ultime pratiche per Koulierakis (16 milioni più 1,5 di bonus e 20% Sulla futura rivendita al Wolfsburg), a sinistra l'obiettivo principale resta Nusa, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Se a Trigoria riuscissero nel colpo grosso con il norvegese, potrebbero anche decidere di restare con lui e avere come vice Pellegrini A tal proposito, la resistenza dei Friedkin (che inizialmente avevano proposto un solo anno) è prossima a venire meno: Gasp, dopo l'ennesimo colloquio avuto con Ryan, si augura di averio a disposizione a breve. Ma la partita più importante, almeno a livello di tempistiche e di offerte ufficiali, si sta giocando per Read. Bisogna soltanto capire se sarà la Roma o il Nottingham Forest. In serata si è sparsa l'indiscrezione che gli inglesi avessero fatto un passo indietro. In realtà non vogliono partecipare ad aste come sta cercando di alimentare il Feyenoord. Nei colloqui tenuti a Madrid nella giornata di mercoledì, oltre a capire come la pista Ezzalzouli sia impraticabile per le richieste del calciatore, D'Amico ha capito che può arrivare sia a Endrick che a Mastantuono (tra l'altro ieri finito fuori rosa). Il calciatore che intriga maggiormente è il brasiliano che nel gioco delle coppie che ha in mente l'allenatore dovrebbe alternarsi con Dybala. E Soulé? È l'ago del bilancio della vicenda. Se esce l'argentino, dopo Ferragosto la Roma è pronta ad accelerare per il verdeoro a patto, però, che il Real sia disposto a lasciarlo partire con una formula che non sia quella del prestito secco. A Trigoria hanno in mente un'operazione stile Paz.