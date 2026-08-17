Un Paulo Dybala formato Champions per un pareggio che rilancia le ambizioni della Roma a pochi giorni dall'esordio in campionato contro la Fiorentina. Nel giorno di Ferragosto, la squadra di Gasperini ha dato spettacolo contro il Borussia Dortmund passando in doppio vantaggio grazie alle magie della Joya prima della rimonta tedesca che ha inchiodato il risultato sul 2-2 al Signal Iduna Park. Lo scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Di certo la Roma ha dato segnali positivi dopo la brutta sconfitta col Brighton e ha chiuso al meglio il ritiro estivo. Malen è apparso ancora in ritardo di condizione, spazio per l'esordio di Molina, il ritorno di Konè e soprattutto la buona prova di Lulli. Ora Gasp è intenzionato a inserirlo stabilmente in rosa.