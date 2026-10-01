Totti oltre aver regalato a milioni di persone emozioni per 25 anni, è riuscito ad accumulare una vera e proprio fortuna che è stato grado di non sperperare, non come Roberto Carlos che ha dichiarato di aver perso il 99% del suo patrimonio. Sì, perché Francesco ha messo da sempre al centro della sua vita il calcio e lasciato gestire il suo patrimonio a famigliari e professionisti di fiducia in grado di farlo fruttare. Un patrimonio difficile da quantificare tra immobili, attività imprenditoriali, investimenti e diritti d'immagine accumulati in oltre trent'anni di carriera. Denaro - scrive Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - che continua a crescere grazie a una serie di investimenti. Basti sapere che le tre società immobiliari di proprietà Totti, la Vetulonia, l'Immobiliare Acilia e la Longarina, riporta Open, nel 2025 hanno portato ricavi di 3,250 milioni di euro quasi triplicati rispetto a 1,154 milioni di euro dell'anno precedente.

Fiore all'occhiello della galassia è la Totti Soccer School, un centro sportivo di eccellenza alla Longarina che conta oltre 500 tesserati tra scuola calcio e attività agonistica e circa 70 tra tecnici, preparatori e dirigenti. Non solo calcio, grande appassionato di padel ha aperto anche al Ten Padel Srl con l'obiettivo di realizzare e gestire un centro sportivo polifunzionale, con sede in via della Magliana. All'interno della compagine societaria c'era anche Cristian Totti, il figlio di Francesco, che deteneva il 49%, un progetto che ha ottenuto nel marzo 2025 un finanziamento di 1,357 milioni di euro e che poi è stato ceduto. Infine, tutte le iniziative a cui ha prestato l'immagine, attività commerciali e istituzionali in cui Totti è testimonial, ultima Maxima Roma società di basket della quale è brand ambassador e advisor.