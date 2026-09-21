Sempre più grande. La Roma di Gasperini diverte, segna e fa punti, ma soprattutto dà la sensazione di essere davvero una squadra da vertice del campionato. E non soltanto per il calcio di fine estate. La gara contro l'Inter ha messo in evidenza pregi e difetti dell'undici giallorosso, per la prima volta dopo cinque anni capace di portare a casa punti contro l’Inter. I numeri rendono meglio la strapotenza della squadra che ha il secondo miglior attacco (14 gol segnati in cinque partite, appena uno in meno dell'Inter) e la seconda miglior difesa insieme alla Lazio (3 gol subiti, solo uno in più del Cagliari). Ma a mettere paura agli avversari è soprattutto l'aggressività e la fame. Chiaramente, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo, la differenza tra i primi tempi e le riprese, in questa fase, è ancora evidente. Inevitabile il calo dei secondi quarantacinque minuti. I problemi fisici hanno mescolato le carte delle sostituzioni, che in altre occasioni, marcando una differenza sostanziale con la passata stagione, avevano consentito alla Roma d mantenere comunque alto il livello della prestazione. Ma un neo di questo inizio di stagione c'è. Quello dei gol subiti a inizio ripresa. Quello di Lautaro è stato il terzo dopo Ederson e Brown in Champions, sui quattro totali concessi. Gasperini ha parlato di presunzione, che potrebbe starci anche inconsciamente dopo primi tempi così ad alta intensità, ma certamente la luce va riaccesa subito, soprattutto per non compromettere quanto di buono fatto nella prima parte delle gare