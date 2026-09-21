La nuova Roma di Nahuel Molina. Con Gasperini non esiste il posto fisso e il terzino argentino s'è ritrovato protagonista sulla fascia che, in vita sua, non aveva quasi mai frequentato. Dopo l'esperimento di Torino, anche contro l'Inter l'allenatore della Roma ha voluto riproporre l'esterno a sinistra, un ruolo che Molina ha interpretato soltanto nove volte in carriera. Ma la realtà ha confermato la teoria relativistica di Gasperini: Nahuel ha lasciato il segno, inventando l'assist per il primo gol di Manu Koné. Il tecnico ci ha visto lungo: Molina ha ripreso terreno sui colleghi di reparto, colmando il gap fisico che lo aveva costretto a iniziare la stagione più defilato. L'argentino ha una propensione offensiva maggiore rispetto a Celik. Tra sovrapposizioni continue, scrive Niccolç Maurelli su La Repubblica, inserimenti senza palla e cross dal fondo, Molina ha toccato le corde giuste per convincere Gasperini, che nella passata stagione aveva fatto lo stesso con Wesley, spostandolo a sinistra. Con i pochi rimasti gli allenamenti riprendono oggi e proseguiranno fino a venerdì; due giorni di riposo nel weekend. Nelle tre settimane che separano la Roma dal Como, Gasperini prevede di organizzare anche qualche amichevole in famiglia, magari con la Primavera del club. L'occasione, per chi ancora non ha giocato, di ritrovare il giusto feeling con il campo. È il caso di Lorenzo Pellegrini, tornato a disposizione dopo l'infortunio nelle ultime giornate di campionato.