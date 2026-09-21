In attesa del ritorno in campo c'è un'altra partita da giocare per la Roma. Siamo infatti al passaggio decisivo per il nuovo stadio a Pietralata: lunedì prossimo alle 10:30 si terrà la seconda e ultima seduta della Conferenza di servizi, presieduta dal commissario per gli stadi Uefa 2032 Massimo Sessa come ricorda il Messaggero. I pareri degli enti sono già arrivati, compresi quelli ambientali, positivi con prescrizioni. Il vero nodo ora riguarda i tempi del progetto esecutivo: per rispettare la scadenza Uefa, che vuole gli interventi cantierabili entro marzo 2027, il deposito dovrebbe arrivare entro Natale e permettere quindi ai Friedkin di rientrare nella tempistica.