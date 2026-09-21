Lunedì prossimo alle 10:30 si terrà la seconda e ultima seduta della Conferenza di servizi, presieduta dal commissario per gli stadi Uefa 2032

Redazione
Screenshot 2026-07-27 183654

Stadio della Roma, Gualtieri: "Si avvicina una grande opera di riqualificazione"

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

In attesa del ritorno in campo c'è un'altra partita da giocare per la Roma. Siamo infatti al passaggio decisivo per il nuovo stadio a Pietralata: lunedì prossimo alle 10:30 si terrà la seconda e ultima seduta della Conferenza di servizi, presieduta dal commissario per gli stadi Uefa 2032 Massimo Sessa come ricorda il Messaggero. I pareri degli enti sono già arrivati, compresi quelli ambientali, positivi con prescrizioni. Il vero nodo ora riguarda i tempi del progetto esecutivo: per rispettare la scadenza Uefa, che vuole gli interventi cantierabili entro marzo 2027, il deposito dovrebbe arrivare entro Natale e permettere quindi ai Friedkin di rientrare nella tempistica.

Stadio Roma Pietralata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti