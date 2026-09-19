Voglia di sognare. Un verbo che Gasperini ha usato tante volte da quando è a Roma, ma che mai come stasera sente suo. Nella bolgia degli oltre 60 mila dell'Olimpico la Roma sfida l'Inter (fischio d'inizio ore 18) nell'ultima gara prima della sosta lunga per le nazionali. Giallorossi e nerazzurri arrivano a punteggio pieno dopo quattro giornate in una serata dalla quale uscirà la capolista per le prossime tre settimane. Il tecnico giallorosso vuole invertire un tabù che lo vede sconfitto da dieci gare consecutive nei confronti della sua ex Inter. Dieci come gli anni trascorsi dall'ultima vittoria giallorossa nei match all'Olimpico contro i milanesi. Un avvicinamento sereno e consapevole quello dei giallorossi a un big match che arriva presto, ma che può già dare un indirizzo importante alla stagione. Lo scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. La Roma è cresciuta nei suoi effettivi e nella confidenza che ha quando sta in campo, un aspetto che ad oggi, insieme al Como, ne fa l'avversaria più credibile dei campioni in carica. Sarà la sfida dei bomber, tra Malen e Lautaro, quella degli esterni come Wesley e Dimarco pronti a consumare il pra-to dell'Olimpico. Quella dei duelli in mezzo al campo e di quelli sulla panchina. Chivu ha già battuto due volte l'ex allenatore Gasperini, ma stavolta può essere diverso.