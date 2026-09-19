Se in casa giallorossa Gasperini deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, legati principalmente alla possibile titolarità di Balerdi e Pisilli, lato nerazzurro anche Chivu ha le sue riserve a poche ore dal fischio d'inizio. Alle 18 Roma e Inter scenderanno in campo all'Olimpico per la super-sfida al vertice della classifica, e il tecnico romeno ha tre ballottaggi da risolvere. Nel 3-5-2 nerazzurro dovrebbe tornare dal 1' Dimarco, anche se Carlos Augusto è in gran forma ed è difficile non considerare le sue ottime recenti prestazioni. Sulla corsia opposta ballottaggio tra Diouf e Luis Henrique (accostato alla Roma in estate) per provare ad arginare Wesley. L'altro dubbio riguarda la mezzala sinistra, con Jones che sembra essere il favorito a partire dal 1' rispetto a Sucic e Mkhitaryan.