Proprio da martedì il tecnico inizierà a riabbracciare i giocatori impegnati in nazionale: il primo a tornare Ndicka, gli ultimi i tre argentini

Redazione
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Pellegrini, il ritorno che vale un acquisto: la sosta come trampolino verso Gasperini

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Tre giorni di riposo prima di tuffarsi nella preparazione del big match contro il Como. Il tecnico Gasperini ha dato appuntamento ai giallorossi a martedì pomeriggio per riprendere gli allenamenti. Non sarà presente in gruppo Cristante, alle prese con il problema al collaterale del ginocchio. L'obiettivo è riavere a disposizione il capitano giallorosso per la gara sul campo del Napoli in programma il 24 ottobre. Lo scrive Gabriele Turchetti su Il Tempo. Da martedì Gasp inizierà a riabbracciare i giocatori impegnati in nazionale. A cominciare da N'Dicka, che oggi disputerà l'ultima gara di questa maxi-sosta con la Costa d'Avorio. Gli ultimi a rientrare saranno gli argentini Balerdi, Castro e Soulé: si riaffacceranno a Trigoria giovedì.

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