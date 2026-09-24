Lautaro Martinez costituisce il terzo indizio. E tre indizi fanno una prova. All'inizio del secondo tempo, la Roma sembra faticare a riattaccare la spina e presta il fianco agli avversari. Dei quattro gol concessi in questa stagione, infatti, tre sono arrivati nei primissimi istanti della ripresa: Ederson, Brown e il primo realizzato dal capitano dell'Inter. Una vulnerabilità che per Gasperini non può essere una casualità, scrive Gabriele Turchetti su Il Tempo. Il vizio di concedere gol nel primo quarto d'ora dei secondi tempi, la Roma se lo porta dietro dalla passata stagione. Nello specifico, sono dodici le reti subite lo scorso anno nei primi undici minuti della ripresa: Simeone nel 2025 e gli altri undici nel 2026. Nove i casi della passata Serie A, sui trentuno gol incassati. Praticamente un terzo.