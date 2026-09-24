Ottantasette gol con la maglia della Roma e cinque stagioni di fila in doppia cifra. Sono i numeri di Abel Balbo che ora guarda la squadra da spettatore, ancora interessato per il suo passato e perché i giallorossi hanno un bel pezzo di Argentina. Come racconta in un'intervista rilasciata a Il Messaggero.

La Roma è da scudetto?

"È una Roma bellissima da vedere che diverte e ottiene risultati. Fa piacere andare allo stadio a vederla e penso che farà un campionato straordinario. Sono felice come tutti i tifosi giallorossi. L’Inter è ancora superiore perché ha una rosa più completa ma la Roma è l’unica che può competere per lo scudetto".

Con un attaccante come Malen è facile sognare.

"È un giocatore semplice ed efficace e la cosa più difficile nel calcio è giocare con semplicità e lui lo fa meglio di tutti. È veloce, si sa muovere, attacca gli spazi, vede la porta con facilità. È fortissimo. Fa gol come li fanno i grandi attaccanti".

Cioè?

"Segna in tutte le maniere. Con la grande giocata o come ha fatto col Torino calciando da terra. Il bomber è così, non gli interessa come mettere la palla in porta ma l’importante è fare gol e raggiungere l’obiettivo".

Può superare il record dei 36 gol di Higuain e Immobile?

"È difficile mantenere questa media gol ma se ci sono riusciti altri perché lui non può arrivarci? Glielo auguro perché se ci riesce significa che la Roma arriverebbe o a un passo dal vincere lo scudetto o addirittura a vincerlo".

Dybala?

"Paulo è un campione e migliora sempre. Quest’anno sta facendo un lavoro straordinario, con lui in campo la squadra gira meglio. Lui è magia e fantasia"

È una Roma piena di argentini, le piace?

"I giocatori argentini hanno delle caratteristiche che sono fondamentali. Hanno carattere e qualità quindi questo gli permette di avere una mentalità vincente che trasmettono al gruppo.