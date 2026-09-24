Un gol, un assist e buone giocate a 19 anni. Poi l'ingresso poco convincente col Torino e la panchina con l'Inter. Tanto è bastato alla Rai, durante la Domenica Sportiva, per bollare Rodrigo Mora come un flop al pari di Kolo Muani e altri giocatori che fin qui hanno deluso. Ma c'è anche chi ha difeso il talento portoghese. Francesco Repice, storica voce di Tutto il calcio minuto per minuto, ha infatti risposto così a giudizi che sembrano, quantomeno, affrettati. "State sbagliando eh. Se lo mettete tra i flop prendete una cantonata terribile. Gli zero minuti con l'Inter sono dovuti al fatto che i difensori si erano fatti male e Gasp non ha potuto fare i cambi davanti. Mora ha già segnato ed è un talento assoluto, metterlo tra i flop è sbagliato. Siamo alla quinta giornata e faccio notare che Ramos è stato pagato 70 milioni".