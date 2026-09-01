Un alieno in Serie A. Donyell Malen sembra essere arrivato da un altro pianeta, diciannove gol in venti partite, cinque nelle prime due di questa stagione. Un attacco completamente stravolto grazie all'olandese che come un mago ha risolto tutti (o quasi) i problemi dei giallorossi in avanti. Bobby segna e fa segnare. Ieri a Lecce sono andati a segno anche Soulé (l'ultimo a gennaio) e Mora che l'anno scorso con Farioli aveva trovato una sola rete in campionato. Un cambio di marcia soprattutto rispetto all'anno scorso. La Roma ha già messo il turbo e ha realizzato otto gol nelle prime due giornate. La passata stagione per arrivare allo stesso numero di reti Gasperini ha dovuto aspettare il 26 ottobre, all'ottava giornata di campionato. Fino a quel momento solamente con Fiorentina e Verona i giallorossi erano riusciti a segnare due volte nella stessa gara. Numeri incredibili e mancano ancora all'appello Dybala e Castro in attesa del colpo in avanti che potrebbe arrivare in queste ultime ore di mercato. Un netto passo in avanti rispetto all'anno scorso. La coppia Dovbyk-Ferguson aveva deluso e non poco. Sei i gol in due la scorsa Serie A, Malen è già a cinque. Il confronto è impietoso.