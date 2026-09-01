Il Chelsea fa sul serio per Manu Koné. La cessione di Enzo Fernandez al Manchester City per 140 milioni di euro rischia di aver creato un effetto domino che può coinvolgere il francese. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, i Blues hanno contatto i giallorossi che però stanno alzando un muro e vorrebbero trattenere il centrocampista. Attesi sviluppi nelle prossime ore, ma alle 20 il calciomercato chiude. Ieri Gasperini aveva blindato il francese in conferenza stampa: "A me non ha mai parlato nessuno di uscite, né di Koné né di altri. Soprattutto in questo momento, a 24 ore dalla chiusura del mercato. So anche che la proprietà non è d’accordo con delle vendite. Poi non so chi si è presentato, perché anche lì di offerte ufficiali non ne abbiamo mai ricevute quindi anche questa è da smentire".