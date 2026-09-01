Il Chelsea fa sul serio per Koné, presentata un'offerta da 60 milioni di euro per il francese e la trattativa entra nel vivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport sono due i nomi in lista per sostituire eventualmente il francese: il primo è quello di Fofana del Milan che era ad un passo dal Lione ma la trattativa non è ancora stata finalizzata. I club si sono fermati prima dello scambio dei documenti e il francese piace a Gasperini. L'altro nome è Hojbjerg del Marsiglia. Sul taccuino anche Mandela Keita del Parma che piace sia ai giallorossi che all'Everton. Nell'affare Koné potrebbe rientrare Gittens, esterno d'attacco del Chelsea che completerebbe il pacchetto offensivo. Nelle prossime ore ci sarà un altro contatto tra le due società.