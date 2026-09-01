Qualche settimana fa aveva commentato così l'arrivo di Mora: "Mi viene da piangere".

Redazione
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Lazio-Roma, Damiano David show a Barcellona: l'esultanza in un ostello

Non si sblocca la trattativa per Leweling, il tedesco non ha ancora aperto alla Roma nonostante un accordo di massima già trovato tra i giallorossi e lo Stoccarda. A bacchettare il calciatore ci ha pensato Damiano David sui social: "Sto puzzone". Ironico l'ex frontman dei Maneskin che come al solito non nasconde la sua fede giallorossa. Qualche settimana fa aveva commentato così l'arrivo di Mora: "Mi viene da piangere". Ora la sua speranza e quella di tutti i romanisti è che nelle ultime ore di mercato arrivi l'attaccante tanto desiderato da Gasperini.

Damiano David, Maneskin AS Roma v US Sassuolo - Serie A TIM

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