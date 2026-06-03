Un jolly per Gasp. Un anno fa, già di questi tempi, il tecnico lo aveva segnalato come obiettivo di mercato primario, e oggi, in attesa dei nuovi colpi, Wesley è l’unica vera certezza per l'allenatore piemontese. Gli incedibili, nel calcio, ormai non esistono più. Figuriamoci in una società che deve fare attenzione ai conti come la Roma. In ogni caso, a meno di offerte davvero irrinunciabili, il brasiliano è una delle pedine fondamentali sulla quale costruire la Roma del futuro. Intanto - scrive Lorenzo Pes su 'Il Tempo' - nella Capitale si attende soltanto la firma del nuovo ds D'Amico che dovrebbe arrivare tra oggi e domani, poi partirà la macchina della costruzione della squadra del futuro. Dai rinnovi di contratto alle scelte sul Fair Play Finanziario e le strategie per il mercato in entrata. La priorità per l'allenatore giallorosso resta rinforzare il reparto offensivo, soprattutto sugli esterni d'attacco dove Gasp cerca due titolari, con Greenwood come obiettivo principale nonostante e i nomi di Tel e Tzolis sempre sul taccuino. Oltre ai prolungamenti di Pellegrini e Dybala che potrebbero rappresentare delle alternative. La qualificazione alla Champions può aiutare soprattutto in ottica futura ma anche dal primo luglio gli investimenti saranno mirati per rinforzare senza rivoluzionare, magari con un leggero margine di spesa in più.