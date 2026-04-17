Uno strappo senza ritorno quello tra Gasperini e Ranieri, che negli ultimi giorni è rimasto più defilato non presentandosi a Trigoria.

Ma, nonostante l'amarezza dei primi giorni per aver percepito il mancato supporto dei tifosi, il senior advisor non ha intenzione di mollare, scrive Il Tempo. Le sue argomentazioni, condivise in gran parte dalla proprietà (non nelle modalità e nei toni), hanno radici lontane, secondo la sua visione, e la fiducia mostrata un anno e mezzo fa dai Friedkin resta una certezza. Anche se qualcuno ha ventilato l'ipotesi di un passo di lato con un ruolo esterno più di rappresentanza.