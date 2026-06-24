Il tempo stringe e al 30 giugno ormai mancano solamente sei giorni. La Roma è ancora a caccia di offerte e in vetrina ci sono i soliti Soulé e Koné. Per l'argentino il Borussia Dortmund e fermo all'interessamento di qualche settimana fa e passi in avanti non sono stati fatti, discorso simile per Aston Villa e Bournemouth. A frenare i tedeschi - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - è la richiesta da circa 40 milioni di euro. soldi sono le squadre arabe che nelle ultime ore sono tornate a bussare. Capitolo Koné: in stand-by la pista che porta all'Atletico Madrid. Gli spagnoli ci hanno provato ed erano disposti a mettere sul piatto circa 45 milioni, ma lui preferirebbe andare in Premier League o in Francia. Arsenal e Chelsea hanno messo nel mirino Koné, ma la sensazione è che entrambi i club vogliano aspettare ancora. Il Cagliari si aggiunge alla corsa per Romano (piace anche a Palermo e Bologna) mentre per Salah-Eddine la Roma aspetta offerte da almeno 10 milioni.