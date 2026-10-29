Non è finita fin quando la Roma non molla. Soltanto l'Inter ha i numeri migliori dei giallorossi nei finali di partita in questo avvio di campionato. Segno di una crescita sotto molteplici aspetti, ma soprattutto di una fame da squadra che ha voglia di grandi traguardi. Dopo la rimonta di Napoli - scrive Lorenzo Pes su Il Tempo - anche contro il Cagliari i giallorossi hanno colpito nell'ultimo quarto d'ora di partita. In particolare negli ultimi cinque minuti con le firme di Rodrigo Mora e Bobby Malen. Sono sette, due in meno dei nerazzurri che ieri hanno superato i capitolinı, i gol arrivati dopo il 75' minuto realizzati in cinque partite sulle nove totali giocate. Se si torna con la memoria a un anno fa, la prima Roma di Gasp era una squadra che faticava tantissimo a ribaltare i risultati, e spesso quando andava in svantaggio perdeva le partite. La Roma attacca con ordine, anche quando c'è poco tempo da giocare. Gasperini adesso dalla panchina può pescare carte importanti e spesso, guardando i numeri, proprio i subentrati hanno deciso le partite. Due col Cagliari (Mora e Malen), Balerdi a Napoli, Soulé con l'Atalanta e Pisilli nella prima giornata con la Fiorentina.