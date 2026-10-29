Acquisti mirati, un gioco riconoscibile e i giovani che crescono alla grande. Nella Roma di Gasperini, al netto di almeno due interventi da effettuare a gennaio sul mercato, funziona tutto. Ma c'è un'altra Roma che invece non riesce proprio a decollare. È quella che gioca in prestito tra serie A e campionati esteri. Alcuni di questi giocatori sono stati presi dalla precedente gestione Massara, altri da Ghisolfi, altri ancora ormai vagano per le terre di mezzo dai tempi di Mourinho. Un danno chiaramente perché molti di loro, se non tutti, a giugno potrebbero tornare alla base senza essere riscattati. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa stanno combinando.

In porta c'è il giovane Zelezny che è finito in prestito in serie C al Perugia. Alla casella presenze nulla da segnalare: il polacco le ha giocate tutte. Il rendimento un po' meno visti i 17 gol subiti in 11 partite da una squadra che doveva essere di vertice. In difesa il terzetto: Angelino, Ziolkowski e Kumbulla. Lo spagnolo, reduce da gravi problemi di salute, è tornato al Deportivo La Coruna. Qui ha giocato solo una partita da titolare contro il Siviglia rimediando pure il cartellino rosso al 59'. Ancora peggio ha fatto Kumbulla che in Liga, con il Rayo Vallecano non è mai sceso in campo limitandosi a una presenza in coppa del Rey. Per Ziolkowski invece il dato che riporta una sola presenza a referto è causato da un grave infortunio alla fascia plantare, il suo rientro dovrebbe avvenire a novembre. Le cose vanno meglio a centrocampo dove El Aynaoui è titolare fisso del Lipsia. Il rendimento però non è eccezionale e si limita a un assist mentre il club tedesco è quinto in Bundesliga e 29° in Champions. Escludendo Romano (per il quale c'è l'obbligo di riscatto così come per Baldanzi) si va a Cherubini che col Benevento ha collezionato 7 presenze e un gol.

Dovbyk e Vaz, che flop finora

Per, passato a settembre al Panathinaikos, invece quattro presenze complessive. Ancora presto per dare un giudizio. Decisamente deludente, invece, l'inizio stagione digiusto qualche scampolo di partita nel finale e zero gol. Il francese, costato 25 milioni a gennaio, non riesce a trovare spazio proprio come accadeva con Gasperini. Rischia di tornare già a gennaio, infine,Palladino non lo schiera mai preferendogli anche Osteegard nell'insolito ruolo di punta vista l'assenza di Piccoli. Fin qui l'ucraino ha segnato un gol in quattro partite, quando sulla panchina del Bologna c'era ancora Tedesco. Zero presenze da titolare infine perpassato anche lui al Benevento.