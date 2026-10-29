Leonardo Balerdi si è già ritagliato un ruolo importante nella Roma e sarà regolarmente disponibile per la trasferta di Udine dopo aver smaltito il colpo accusato sabato con alte possibilità di partire titolare. L’argentino, reduce dalla doppietta pesantissima di Napoli, ha spiegato: “Sembra di essere qui da 2-3 anni”, confermando il desiderio di restare a lungo. Sul futuro pesano le clausole del riscatto: 14 milioni di euro se giocherà almeno il 55% delle partite da almeno 45 minuti, mentre tra il 40% e il 55% la cifra scenderebbe di 3 milioni. Ma insomma il riscatto non sembra essere in dubbio.