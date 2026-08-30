Nemmeno il tempo di accogliere l'ultimo arrivato, Balerdi, che il ds D'Amico è già impegnato in altri tavoli di trattativa per cercare, in nemmeno 72 ore, di completare e migliorare ancora la squadra che domani, intanto, scenderà in campo a Lecce. La priorità assoluta resta l'esterno d'attacco, ma non sono da escludere sorprese. Nel pomeriggio di ieri è sbarcato a Ciampino Leonardo Balerdi, quinto acquisto del mercato estivo e quinto argentino del-la rosa (solo questa estate ne sono arrivati tre: lui, Castro e Molina). Subito visite mediche per il centrale che sarà annunciato oggi e andrà a completare un reparto che esce decisamente rinforzato. Gli sforzi di D'Amico in queste ultime ore sono però concentrati sull'esterno offensivo. Il nome preferito per caratteristiche resta Gittens e il pressing col Chelsea va avanti per ottenere il sì degli inglesi al prestito. Ma nel frattempo a Trigoria è partita la trattativa con lo Zenit per Luiz Henrique, esterno brasiliano di piede sinistro che gioca prevalentemente a destra. Lo scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Oltre a Robinio Vaz, che sarà liberato molto probabilmente in direzione Hull City una volta chiuso il rinforzo offensivo, i due nomi in uscita restano quelli di El Aynaoui e Soulé. Al momento nessun affondo concreto ma solo interessamenti più o meno decisi, soprattutto dalla Premier. Una partenza dell'argentino, invece, potrebbe consentire l'innesto di un'ala sinistra. Dovrebbe invece restare così la batteria degli esterni di centrocampo.