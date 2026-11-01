Soulé ora è al centro della Roma: così Mati è passato da Joyita a vera Joya

Una Roma straripante manda al tappeto in maniera nettissima l'Udinese di Runjaic, il cui incarico in panchina è sempre più in pericolo. Tutti ovviamente promossi tra i giallorossi, con Molina tra i meno positivi mentre i voti sono altissimi praticamente per tutti gli altri. A prendersi la scena più degli altri compagni, insieme a Rodrigo Mora, Ghilardi e Ndicka, è però Bryan Cristante riconosciuto all'unanimità come il migliore in campo.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Gollini 6; Ghilardi 7, N’Dicka 7, Hermoso 6 (Koulierakis sv); Molina 6, Cristante 8, De Roon 6.5, Wesley 7 (Rensch 6); Soulé 7.5 (Mancini 6), Mora 7 (Pisilli 6); Malen 7 (Castro 6). All: Gasperini 7.5.

CORRIERE DELLO SPORT: Gollini 6; Ghilardi 7.5, N’Dicka 7.5, Hermoso 7 (Koulierakis sv); Molina 6, Cristante 8, De Roon 7.5, Wesley 7 (Rensch sv); Soulé 7.5 (Mancini sv), Mora 7.5 (Pisilli 6.5); Malen 7.5 (Castro 6.5). All: Gasperini 7.5.

IL MESSAGGERO: Gollini 6; Ghilardi 7, N’Dicka 7, Hermoso 6.5 (Koulierakis sv); Molina 6, Cristante 8, De Roon 6.5, Wesley 6.5 (Rensch sv); Soulé 7 (Mancini 6), Mora 7 (Pisilli 6); Malen 7 (Castro 6). All: Gasperini 7.5.

CORRIERE DELLA SERA: Gollini 6; Ghilardi 7, N’Dicka 7, Hermoso 6.5 (Koulierakis sv); Molina 6, Cristante 8, De Roon 7, Wesley 6.5 (Rensch sv); Soulé 7.5 (Mancini sv), Mora 7 (Pisilli 6); Malen 7 (Castro 6). All: Gasperini 7.5.

LA REPUBBLICA: Gollini 6; Ghilardi 7, N’Dicka 6.5, Hermoso 6.5 (Koulierakis sv); Molina 6.5, Cristante 7.5, De Roon 6.5, Wesley 6 (Rensch sv); Soulé 7.5 (Mancini sv), Mora 7 (Pisilli 6); Malen 7.5 (Castro 6.5). All: Gasperini 7.5.

TUTTOSPORT: Gollini 6; Ghilardi 7, N’Dicka 7, Hermoso 6.5 (Koulierakis sv); Molina 6, Cristante 7.5, De Roon 6.5, Wesley 7 (Rensch sv); Soulé 7 (Mancini 6), Mora 7 (Pisilli 6); Malen 7.5 (Castro 6.5). All: Gasperini 7.