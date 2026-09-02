Gasperini aspetta gli esami di N'Dicka. Il difensore ivoriano era stato scelto dall'inizio per la sfida con il Lecce, ma ha dovuto alzare bandiera bianca nel riscaldamento a causa di un problema all'adduttore destro. Soltanto gli esami chiariranno la reale entità dell'infortunio, anche se la sensazione è che il numero cinque giallorosso debba restare fermo ai box per circa due settimane. Le alternative in quella zona di campo, però, non mancano. Nella quinta giornata di Serie A, prima della maxi-sosta di tre set-amane, la Roma sarà protagonista all'Olimpico nel big match contro l'Inter, mentre al rientro - scrive Gabriele Turchetti su 'Il Tempo' - sarà attesa dalla sfida sul campo del Como. Entro la mezzanotte di oggi, il club capitolino dovrà comunicare la rosa per la Champions League. Nessun giallorosso, però, verrà escluso dalla lista A, considerando che la Roma non arriva a venticinque giocatori, numero massimo consentito dalla UEFA. Lulli e De Marzi - a differenza di Arena - faranno parte della lista B, che comprende giocatori under 21.