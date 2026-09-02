Rensch, invece, tornerà ad allenarsi in gruppo: ci sarà contro l'Atalanta
Ndicka a FR: "Non penso alle voci di mercato. La Champions è speciale, siamo ambiziosi"
Chiuso il capitolo mercato, il focus a Trigoria torna a essere sul campo. Dopo l'ottima prova di Lecce, tra tre giorni la Roma ospita l'Atalanta di Sarri all'Olimpico, altra squadra a punteggio pieno dopo le prime due giornate. Gara da ex per De Roon e Gasperini, col tecnico che potrà contare di nuovo su Rensch. L'olandese - scrive Simone Valdarchi sul 'Corriere della Sera' - da oggi tornerà ad allenarsi in gruppo. Ore d'attesa per Ndicka, con gli esami strumentali che oggi sveleranno l'entità dell'infortunio per il centrale, che si è fermato nel riscaldamento a Lecce: si teme una lesione muscolare.
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