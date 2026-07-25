Il giocatore non rientra nei piani tecnici di Gasperini

Redazione
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Roma-Trastevere, anche D'Amico e Margiotta ad assistere all'amichevole a Trigoria

La Roma continua a lavorare sul mercato. Non solo in entrata, dove Gasperini aspetta ancora il primo rinforzo, ma anche sulle uscite. Perché a Trigoria c'è una rosa da sistemare e alcuni giocatori sono destinati a lasciare la Capitale. Tra questi c'è Salah-Eddine. Il futuro dell'esterno olandese sembra ormai lontano dalla Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, salvo sorprese, il classe 2002 non partirà con la squadra per il ritiro in Galles. Salah-Eddine resterà quindi a Trigoria, dove continuerà ad allenarsi in attesa di trovare una nuova sistemazione. Un segnale chiaro da parte del club: il giocatore non sembra rientrare nei piani tecnici di Gasperini. La Roma vuole trovare una soluzione in tempi brevi. L'obiettivo è quello di cedere il calciatore a titolo definitivo e liberare spazio nella rosa per i nuovi acquisti. D'Amico è al lavoro. I contatti con i possibili interessati continueranno nei prossimi giorni, con la speranza di chiudere la cessione e alleggerire il gruppo a disposizione del tecnico piemontese. Ora si attende soltanto l'offerta giusta.

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