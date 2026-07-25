Il mercato più strano dell'era Friedkin. A fine luglio la Roma non ha ancora portato nella Capitale un volto nuovo. Gasperini lo aspetta e vorrebbe un rinforzo prima della partenza per il Galles. D'Amico ci sta lavorando, ma la strada resta complicata. Il primo nome sulla lista resta quello di Nusa: è il norvegese l'obiettivo principale per l'attacco. Poi ci sono le alternative. Una di queste era El Mala del Colonia. Era, perché dalla Germania arrivano aggiornamenti negativi. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, infatti, il talento tedesco avrebbe rifiutato la possibilità di trasferirsi alla Roma. Il club giallorosso aveva spinto forte per il classe 2006 e il Colonia non avrebbe chiuso la porta alla trattativa. A fermare tutto, però, sarebbe stato il giocatore. El Mala avrebbe comunicato il suo rifiuto nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 luglio. Il motivo? La volontà di non proseguire, almeno per il momento, la propria carriera in Italia. Il suo futuro potrebbe essere ancora in Germania: il giocatore valuterebbe eventualmente un trasferimento al Dortmund, anche se la pista si è raffreddata nelle ultime ore. Niente El Mala, quindi, per la Roma. D'Amico dovrà guardare altrove. Il prossimo obiettivo è già nel mirino.