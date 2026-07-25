Agosto si avvicina e la casella degli acquisti della Roma è ancora ferma a zero. Dopo aver visto sfumare Greenwood e Summerville, il club giallorosso deve accelerare: Gasperini è ancora in attesa del primo rinforzo. La priorità resta l'ala sinistra. Il sogno porta il nome di Antonio Nusa, ma la strada che porta al norvegese è tutt'altro che semplice. Il Lipsia non sembra intenzionato a privarsene e la valutazione del cartellino, intorno ai 60 milioni di euro, rappresenta un ostacolo importante. Per questo D'Amico continua ad aggiornare la lista dei possibili obiettivi. Il nome seguito è quello di El Mala del Colonia, altro profilo che piace alla dirigenza giallorossa. Ma nei corridoi di Trigoria circolano anche altre idee. Come riportato da Il Messaggero, la Roma avrebbe rimesso nel mirino Nkunku. Il francese, infatti, era già stato monitorato a gennaio e continua a essere un giocatore gradito a Gasperini. L'ex Lipsia, reduce da una stagione con più ombre che luci al Milan, potrebbe valutare un cambio di scenario. Alla luce anche delle possibili scelte del nuovo tecnico, Amorim.