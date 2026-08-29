Manovre in difesa. A tre giorni dalla chiusura del mercato estivo la Roma continua a lavorare per puntellare la rosa a disposizione di Gasperini, con un occhio sempre vigile sull'ultimo vero obiettivo della sessione: l'attaccante esterno di sinistra. Ma nel frattempo i giallorossi aggiustano altri reparti, su tutti quello difensivo. Ieri è arrivato il via libera per il trasferimento di Ziolkowski in prestito con diritto di riscatto (fissato a 18 milioni) al Monza. Negli stessi istanti il ds D'Amico stava accelerando per portare nella Capitale il difensore argentino Balerdi. Prestito con diritto di riscatto condizionato al numero di presenze, per un totale di circa 20 milioni di euro. L'obiettivo è far arrivare in queste ore il centrale, i club sono in continuo contatto per definire tutti i termini dell'operazione. Lo scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Potrebbe non arrivare un rinforzo sulla corsia di sinistra: la crescita di Lulli e l'esigenza di intervenire nel reparto avanzato suggerisce di rimandare l'investimento a gennaio. In attacco il nome in pole resta Gittens, con i giallorossi che continuano il forte pressing sul Chelsea per ottenere il via libera al trasferimento in prestito. Sullo sfondo l'alternativa Fofana, che dopo l'uscita di scena del Lione dalla Champions è uno dei partenti sulla lista dei francesi. Ma la richiesta dell'OL resta alta con l'esigenza di incassare subito i soldi.