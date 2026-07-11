Prosegue senza sosta la profonda ristrutturazione societaria. Salutano Trigoria Gianmarco Migliorati e Roberto Vichi. È inoltre arrivata la risoluzione consensuale con Simone Ricchio, che orbitava nell’area della direzione sportiva dopo essere arrivato insieme all'ex ds Ghisolfi con l’incarico di team manager. Un addio - spiega Filippo Biafora su 'Il Tempo' - di comune accordo tra il club e il giovane dirigente. Intanto Frara ha già salutato lo staff del Frosinone. Deciso inoltre, come anticipato nei giorni scorsi, il nuovo allenatore della Primavera: Mattia Scala prende il posto di Guidi, che aveva un altro anno di contratto. Il tecnico ha firmato per due anni, con opzione per un’altra stagione. Il suo vice sarà Gaetano D'Agostino, ex giocatore giallorosso. Rinnovato infine il contratto del giovane talento Guaglianone.