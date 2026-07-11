Si racconta che la prima volta che Daniele De Rossi vide Hamed Traoré fu a Coverciano: amichevole della Nazionale in cui De Rossi era ancora uno dei protagonisti con l'Empoli Primavera, il nome del trequartista allora giovanissimo subito segnalato ai dirigenti della Roma. Dieci anni dopo - si legge su 'Il Secolo XIX' - ha la concreta possibilità di allenarlo al Genoa: la trattativa con il Marsiglia, che aveva l’obbligo di riscatto dal Bournemouth, è ormai in dirittura d’arrivo. Vanno sistemati gli ultimi elementi di una operazione complessa, che parte dalla base di un prestito, con il Marsiglia che vorrebbe l’inserimento dell’obbligo di riscatto, il Genoa tiene botta sul diritto e si va verso questa soluzione, con una serie di bonus a favore del francese. E la valutazione per il diritto di riscatto dovrebbe essere intorno agli 8-10 milioni.

In attacco il Genoa ha ufficializzato l’arrivo di Havel ma nei piani del tecnico c’è anche una sua vecchia conoscenza come Artem Dovbyk. Ha 29 anni, viene da una stagione tutta in salita causa infortuni e scarso feeling con il gioco gasperiniano: ha bisogno di rilanciarsi e De Rossi gli ha proposto il Genoa. Il feeling con il tecnico che lo volle in giallorosso è forte. La trattativa non è facile per l’alto ingaggio che percepisce ma né De Rossi né i dirigenti genoani hanno intenzione di arrendersi.