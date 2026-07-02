Cinque colpi per sognare. Gasperini ha le idee chiare, anzi, chiarissime. E da tempo. Il tecnico crede fortemente nella conferma di un gruppo forte che ha lavorato con lui già nella scorsa stagione al quale vanno aggiunte delle pedine fondamentali. Tre, in particolare, e in ruoli ben precisi: ali d'attacco ed esterno a tutta fascia. Posizioni scoperte o da migliorare che Gasp ha individuato da diverse settimane. Poi un altro paio di innesti - scrive Lorenzo Pes su Il Tempo - tra centrocampo e difesa, considerando anche possibili partenze. Per la retroguardia, invece, la richiesta dell'allenatore è di un centrale mancino che possa essere l'alternativa a Hermoso. Sono questi anche i giorni dell'affondo per Greenwood. La Roma è pronta a inviare al Marsiglia un'offerta per l'ala inglese. La richiesta dei francesi resta di oltre 50 milioni ma l'obiettivo è quello di abbassare la quota per il trasferimento. L'OM ha necessità di vendere ancor più dei giallorossi, avendo come prospettiva l'esclusione dalle coppe nella stagione 2027-28 se non riuscisse a rientrare nei parametri. A proposito di cessioni, a breve dalla Uefa potrebbe arrivare una proroga che riaprirebbe il discorso partenze a Trigoria.