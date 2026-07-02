Per una stagione da Champions, servono tifosi da Champions. Il sostegno alla squadra non è mai mancato. Dall’arrivo di Mourinho, l’affetto del pubblico giallorosso è diventato sempre più forte. L’Olimpico è stato quasi sempre sold out. E tutto questo, tolta la Conference League, senza grandi risultati sul campo. Ma ora i tifosi possono prepararsi a una stagione che li vedrà protagonisti. L’attesa, in questo momento, è tutta per gli abbonamenti. Ora ci siamo. Come riporta Il Messaggero, tra domani e lunedì dovrebbe partire la vendita delle nuove tessere. La prima fase sarà dedicata ai rinnovi. L’obiettivo è quello di raggiungere quota 40 mila. Non sarà difficile immaginarlo. I tifosi vogliono stare vicino alla squadra. Come hanno fatto negli anni scorsi. Come fanno da sempre. E come faranno ancora.