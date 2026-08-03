Gasperini aspetta rinforzi e ha lanciato una frecciata al club dopo il 4-1 di Cardiff. Preso Castro, la Roma ha puntato Nusa e offerto 40 milioni più bonus al Lipsia che ne chiede 60. L'alternativa al norvegese resta Ezzalzouli: per il 24enne marocchino il Betis chiede 55 milioni. La novità ora è Endrick, secondo quanto riportato su La Repubblica, trequartista alternativo a Dybala: il brasiliano può arrivare in prestito dal Real che conserverebbe un diritto di controriscatto. Diego Moreira dello Strasburgo resta un'opzione, proseguono i colloqui per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini. In difesa i giallorossi seguono Dodo della Fiorentina, Fresneda dello Sporting e Read del Feyenoord. Per quest'ultimo hanno offerto 25 milioni.