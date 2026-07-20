Primo colpo in arrivo. Gasperini si prepara ad accogliere nella Capitale Crysencio Summerville. La Roma tratta a oltranza col West Ham per regalare all'allenatore un rinforzo di primo livello in un ruolo dove il piemontese attende un titolare, di fatto, da oltre un anno come scrive Lorenzo Pes su il Tempo. L'esterno d'attacco è nella lista giallorossa da diversi mesi, e dopo il mancato arrivo di Greeenwood il ds D'Amico ha affondato il colpo per il classe 2001. Sono ore decisive per arrivare all'accordo definitivo col West Ham per portare l'attaccante nella Capitale. Dopo aver raggiunto l'intesa con il calciatore per un contratto da oltre 4 milioni a stagione, ora i giallorossi trattano a oltranza con gli inglesi. Esiste un accordo privato tra Summerville e gli Hammers: in caso di retrocessione sarebbe potuto partire per 45 milioni di sterline, ovvero 53 in euro al cambio. D'Amico in queste ore sta tentando di chiudere l'operazione ad una cifra più bassa. La volontà del ragazzo, in questo senso, può aiutare e non poco. La Roma, dal canto suo, ora ha fretta. Prima di tutto per evitare possibili inserimenti dell'ultimo minuto (l'Aston Villla ha incassato oltre 100 milioni dal Chelsea per Rogers), ma anche per dare a Gasperini un rinforzo di qualità proprio dove necessita maggiormente