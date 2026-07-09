Mentre Greenwood ha già in mano i biglietti aerei per Istanbul, Pellegrini si prepara ad iniziare una nuova stagione con la Roma. L'accordo con il numero 7 ancora non c'è, ma sono tutti fiduciosi sul fatto che lunedì mattina sarà presente al raduno per il raduno agli ordini di Gasperini. Che ha spinto con la società per la sua permanenza. E il nuovo direttore sportivo D'Amico da giorni sta lavorando in questo senso, con contatti continui con l'agente del classe 1996 dopo il faccia a faccia della scorsa settimana, scrive Filippo Biafora. La distanza tra richiesta e offerta è davvero ridotta e a meno di clamorose sorprese entro il weekend arriverà la fumata bianca. Con una stretta di mano e la firma per continuare un rapporto iniziato addirittura nel 2005, quando mosse i primi passi nel vivaio giallorosso. Quello di Pellegrini è l'ultimo dei tre dossier rimasti aperti sui giocatori che hanno visto scadere il contratto il 30 giugno. Per Dybala e Celik è infatti tutto fatto e si attende solo l'annuncio della società sui prolungamenti dei rispettivi accordi. Il mercato della Roma parte quindi dalle conferme richieste dal tecnico, mentre dalle parti della Capitale non si sono ancora visti volti nuovi.