Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): "Offerto uno sproposito dal Fenerbahçe per Greenwood: 10/11 milioni sono tanti, la Roma non può arrivare a quelle cifre e il papà-agente dell’inglese ha detto sì. La Roma, secondo me, fa bene a non partecipare a un’asta al rialzo di questo tipo: ha poche cose da rimproverarsi. In attesa dell’ufficializzazione, la Roma sta già lavorando sui piani B, C e D. Sarà interessante capire quali saranno i nomi. Uno potrebbe essere Tel, un altro Leao, anche se in quel caso potrebbe pesare l’ingaggio, ma un accordo si potrebbe trovare. Speriamo che il club giallorosso ci faccia dimenticare presto il nome di Mason Greenwood.”

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà - 90,9): “Avevamo detto che questa sarebbe stata una settimana che avrebbe portato risposte. In questo caso sono arrivate risposte negative sul fronte Greenwood, che si avvicina al Fenerbahçe: mancano ancora le garanzie bancarie. Era il preferito di Gasperini, il prescelto, ma non l’unico profilo seguito”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “I giocatori sono delle aziende e vanno dove gli offrono più soldi. Greenwood ha scelto il Fenerbahce che ha messo sul piatto 10 milioni a stagione. Ndoye è un buon giocatore. Se ci fosse stato Massara sarebbe stato criticato, adesso nessuno dice nulla su D’Amico".